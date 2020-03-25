Павлу Дурову запретили выпускать криптовалюту

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение SEC. Комиссия требовала запретить передачу токенов Gram покупателям, так как это привело бы к их дальнейшему публичному размещению. Дело в том, что сами токены комиссия считает ценными бумагами. Это значит, что перед публичным размещением им нужна регистрация, которая в случае с Telegram не была получена. Впрочем, судебное разбирательство между SEС и Telegram не закончилось.

Напомним, в начале 2018 года компания Дурова привлекла $1,7 млрд от инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Позже SEC добилась временного запрета на запуск и продажу токенов.