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Павлу Дурову запретили выпускать криптовалюту
SEC добилась своего в суде
История борьбы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США против Telegram Group Inc. подошла к кульминации. Павлу Дурову, основателю компании, всё-таки запретили выпускать криптовалюту.
Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение SEC. Комиссия требовала запретить передачу токенов Gram покупателям, так как это привело бы к их дальнейшему публичному размещению. Дело в том, что сами токены комиссия считает ценными бумагами. Это значит, что перед публичным размещением им нужна регистрация, которая в случае с Telegram не была получена. Впрочем, судебное разбирательство между SEС и Telegram не закончилось.
Напомним, в начале 2018 года компания Дурова привлекла $1,7 млрд от инвесторов на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Позже SEC добилась временного запрета на запуск и продажу токенов.