Пчелиный яд оказался средством борьбы с раком груди

Кратко об исследовании учёных из Университета в Западной Австралии и Института медицинских исследований Гарри Перкинса пишет Naked Science. Авторы работы рассказали, что активный компонент пчелиного яда — мелиттин — связывается с фосфолипидами мембранного бислоя и вызывает гибель клеток. По сути, мелиттин создаёт в клетке отверстия, которые помогают проникать туда дополнительным небольшим молекулам с цитотоксической активностью.

Учёные проверили эффективность не только яда пчелы, но и мелиттина, созданного синтетическим путём. Оказалось, что и то, и другое вызывает гибель клеток особо агрессивного трижды негативного рака молочной железы и клеток рака, обогащённых рецептором HER2, который отвечает за формирование первичной устойчивости к противоопухолевым препаратам.