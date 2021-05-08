Пчёл научили обнаруживать коронавирус

Учёные подносили пчёл к больным норкам и и давали затем в качестве поощрения подслащённую воду. После контакта со здоровыми животными насекомые не получали никакой награды. В результате учёные увидели, что пчёлы вытягивают хоботки, ожидая подслащённую воду, каждый раз, когда чуют вирус. Исследователи пояснили, что при заражении коронавирусом запах телесных жидкостей действительно изменяется.

Конечно, пчёлы не смогут заменить собой лабораторные тесты. Однако их навыки могут пригодиться там, где лабораторий нет.

Сейчас учёные создают машину, которая сможет дрессировать несколько пчёл одновременно. Цель — научить насекомых определять наличие инфекции по воздуху.