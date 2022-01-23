Пчёлы тоже умеют «танцевать»: какие виды таких «танцев» существуют и зачем они нужны

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Пчёлы тоже умеют «танцевать»: какие виды таких «танцев» существуют и зачем они нужныРассказывают на портале «Научная Россия»
На самом деле некоторые движения пчёл, которые людям кажутся хаотичными, представляют собой особые «танцы». Каждый такой «танец» позволяет насекомым взаимодействовать друг с другом. Подробнее - в статье.
Учёные начали изучать «танцы» пчёл в 1688 году. Вообще подобное явление заметил впервые Д. Эвелин, который был садовником короля Англии Карла II. Более подробно исследовал феномен уже Карл фон Фриш, зоолог из Австрии. В результате выяснилось, что подобным образом пчёлы говорят друг друг о том, где находится пища.
Подтвердил догадку и один эксперимент. Для этого учёные разработали небольшого робота, который повторял «танцы» пчёл. В итоге насекомые действительно летели к тому месту, на которое указывал робот.
В целом есть несколько видов «танца». Каждый выполняет определённые функции.
- Круговой танец. Этот танец происходит после сдачи собранного пчёлами нектара. Длится он всего несколько секунд. Подобный сигнал сообщает друг о том, что пища находится в 45 метрах от улья.
- Виляющий танец. При помощи этого танца пчёлы говорят друг другу о расположении пищи в радиусе более 100 метров от улья. Пчела для этого сначала делает полукруг в одном направлении, затем - в другом, распространяя аромат цветов. Причём чем дальше находится еда, тем меньше движений делает насекомое.
- Качающий танец. Исполняется такой танец вечером. На передней стенке домика пчёлы наклоняются вниз, скребут по поверхности «жилища» челюстями, ножками и при этом покачиваются. Предназначен танец для очистки гнезда.
- Танец «тревоги». Подобный танец предназначен для предупреждения об опасности. Пчёлы трясут брюшком, делают различные зигзаги и спирали.
- Танец «чистки». При помощи данного танца пчёлы очищают свои тельца от воска, пыльцы и т.п. Для этого насекомое начинает перебирать ножками и ритмично покачиваться в разные стороны. При этом в процессе очищения ей помогают и другие особи.
- Танец «радости». Таким образом пчёлы «празднуют» хорошую погоду, рождение неплодной матки. Пчела при этом опирается своими лапками на другую пчелу, покачиваясь во все стороны. После этого насекомое переходит к другой пчеле для продолжения «танца».
- Танец «массажа». Учёные считают, что такой танец позволяет пчёлам согреться в холодную погоду. Сначала одна из пчёл наклоняется, высовывает хоботок и призывает к себе остальных. Затем другие насекомые шевелят лапками, усиками и начинают исследовать брюшко пчелы. После этого пчела очищает свой хоботок и отходит, поглаживая при этом себя передними лапками.
Источник: Научная Россия