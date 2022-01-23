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Пчёлы тоже умеют «танцевать»: какие виды таких «танцев» существуют и зачем они нужны

Рассказывают на портале «Научная Россия»
На самом деле некоторые движения пчёл, которые людям кажутся хаотичными, представляют собой особые «танцы». Каждый такой «танец» позволяет насекомым взаимодействовать друг с другом. Подробнее - в статье.
Пчёлы тоже умеют «танцевать»: какие виды таких «танцев» существуют и зачем они нужны

Учёные начали изучать «танцы» пчёл в 1688 году. Вообще подобное явление заметил впервые Д. Эвелин, который был садовником короля Англии Карла II. Более подробно исследовал феномен уже Карл фон Фриш, зоолог из Австрии. В результате выяснилось, что подобным образом пчёлы говорят друг друг о том, где находится пища.

Подтвердил догадку и один эксперимент. Для этого учёные разработали небольшого робота, который повторял «танцы» пчёл. В итоге насекомые действительно летели к тому месту, на которое указывал робот.

В целом есть несколько видов «танца». Каждый выполняет определённые функции.

  1. Круговой танец. Этот танец происходит после сдачи собранного пчёлами нектара. Длится он всего несколько секунд. Подобный сигнал сообщает друг о том, что пища находится в 45 метрах от улья.
  1. Виляющий танец. При помощи этого танца пчёлы говорят друг другу о расположении пищи в радиусе более 100 метров от улья. Пчела для этого сначала делает полукруг в одном направлении, затем - в другом, распространяя аромат цветов. Причём чем дальше находится еда, тем меньше движений делает насекомое.
  1. Качающий танец. Исполняется такой танец вечером. На передней стенке домика пчёлы наклоняются вниз, скребут по поверхности «жилища» челюстями, ножками и при этом покачиваются. Предназначен танец для очистки гнезда.
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  1. Танец «тревоги». Подобный танец предназначен для предупреждения об опасности. Пчёлы трясут брюшком, делают различные зигзаги и спирали.
  1. Танец «чистки». При помощи данного танца пчёлы очищают свои тельца от воска, пыльцы и т.п. Для этого насекомое начинает перебирать ножками и ритмично покачиваться в разные стороны. При этом в процессе очищения ей помогают и другие особи.
  1. Танец «радости». Таким образом пчёлы «празднуют» хорошую погоду, рождение неплодной матки. Пчела при этом опирается своими лапками на другую пчелу, покачиваясь во все стороны. После этого насекомое переходит к другой пчеле для продолжения «танца».
  1. Танец «массажа». Учёные считают, что такой танец позволяет пчёлам согреться в холодную погоду. Сначала одна из пчёл наклоняется, высовывает хоботок и призывает к себе остальных. Затем другие насекомые шевелят лапками, усиками и начинают исследовать брюшко пчелы. После этого пчела очищает свой хоботок и отходит, поглаживая при этом себя передними лапками.
Источник: Научная Россия
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