Пчёлы тоже умеют «танцевать»: какие виды таких «танцев» существуют и зачем они нужны

Учёные начали изучать «танцы» пчёл в 1688 году. Вообще подобное явление заметил впервые Д. Эвелин, который был садовником короля Англии Карла II. Более подробно исследовал феномен уже Карл фон Фриш, зоолог из Австрии. В результате выяснилось, что подобным образом пчёлы говорят друг друг о том, где находится пища.

Подтвердил догадку и один эксперимент. Для этого учёные разработали небольшого робота, который повторял «танцы» пчёл. В итоге насекомые действительно летели к тому месту, на которое указывал робот.

В целом есть несколько видов «танца». Каждый выполняет определённые функции.

Круговой танец. Этот танец происходит после сдачи собранного пчёлами нектара. Длится он всего несколько секунд. Подобный сигнал сообщает друг о том, что пища находится в 45 метрах от улья.

Виляющий танец. При помощи этого танца пчёлы говорят друг другу о расположении пищи в радиусе более 100 метров от улья. Пчела для этого сначала делает полукруг в одном направлении, затем - в другом, распространяя аромат цветов. Причём чем дальше находится еда, тем меньше движений делает насекомое.