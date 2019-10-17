Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали

Об этом сообщила компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС). Испытания провели на аэродроме в Жуковском. Участвовали в них два самолёта с заводскими номерами 95032 и 95157, один из которых имел имитаторы ледяных наростов специальной формы на передних кромках крыла и оперения.

«Установка законцовок поспособствует улучшению взлётно-посадочных характеристик самолёта», — объяснил глава Минпрома.

Также модернизация позволит повысить топливную эффективность машины. В будущем данную версию самолёта планируют сертифицировать и предлагать заказчикам.

Сообщается, что законцовки можно устанавливать как во время производства воздушного судна, так и на готовые самолёты.