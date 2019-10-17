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Печально известный самолёт Sukhoi Superjet 100 улучшили и испытали
В мае он разрушился и сгорел после неудачной посадки
Усовершенствованная версия российского пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) выполнила лётные испытания. На машину установили горизонтальные законцовки крыла.
Об этом сообщила компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС). Испытания провели на аэродроме в Жуковском. Участвовали в них два самолёта с заводскими номерами 95032 и 95157, один из которых имел имитаторы ледяных наростов специальной формы на передних кромках крыла и оперения.
«Установка законцовок поспособствует улучшению взлётно-посадочных характеристик самолёта», — объяснил глава Минпрома.
Также модернизация позволит повысить топливную эффективность машины. В будущем данную версию самолёта планируют сертифицировать и предлагать заказчикам.
Сообщается, что законцовки можно устанавливать как во время производства воздушного судна, так и на готовые самолёты.
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