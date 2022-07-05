Печатать на iPhone под дождём: Apple запатентовала новую технологию

Apple хочет, чтобы экран iPhone адаптировался к влаге. Ложные нажатия на дисплей, создаваемые жидкостью, будут обнаружены с помощью технологии и устранены. Также могут изменяться элементы управления на экране: кнопки станут больше, а расстояние между элемента интерфейса увеличится, чтобы повысить точность нажатия.

Чтобы предотвратить случайное срабатывание сенсорного ввода от капель дождя или жидкости, Apple увеличит порог для силы нажатия пальца. Изображение в патентной документации показывает приложение камеры iPhone, предлагающее настройки для «сухого», «влажного» и «подводного» режимов: