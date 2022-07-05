Печатать на iPhone под дождём: Apple запатентовала новую технологию

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Печатать на iPhone под дождём: Apple запатентовала новую технологиюИли вообще под водой
Apple запатентовала новую технологию, которая может упростить использование iPhone под дождём. Конечно, смартфоны и сейчас могут выдержать влажность отчасти, но печатать на мокром дисплее или мокрыми пальцами нелегко.
Apple хочет, чтобы экран iPhone адаптировался к влаге. Ложные нажатия на дисплей, создаваемые жидкостью, будут обнаружены с помощью технологии и устранены. Также могут изменяться элементы управления на экране: кнопки станут больше, а расстояние между элемента интерфейса увеличится, чтобы повысить точность нажатия.
Чтобы предотвратить случайное срабатывание сенсорного ввода от капель дождя или жидкости, Apple увеличит порог для силы нажатия пальца. Изображение в патентной документации показывает приложение камеры iPhone, предлагающее настройки для «сухого», «влажного» и «подводного» режимов:
Apple
Как и в случае с любым патентом, пока неясно, появится ли такая технология в реальных устройствах.