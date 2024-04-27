Печень начинает активно работать задолго до первого укуса: достаточно запаха еды

Эта быстрая реакция регулируется группой нервных клеток в гипоталамусе. Активируясь под воздействием сенсорных сигналов пищи, эти нейроны запускают изменения в митохондриях печени — энергетических центрах клетки. Эти изменения подготавливают печень к тому, чтобы справиться с резким увеличением количества сахара, поступающего с предстоящим приемом пищи.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, голодным мышам показывали еду, но не давали ее съесть. Анализ печени мышей выявил ранее неизвестный процесс: определенный белок в митохондриях подвергается модификации под названием фосфорилирование — ключевой шаг в регулировании активности белков. Эта модификация, вызванная видом и запахом пищи, повышает чувствительность печени к инсулину — гормону, играющему ключевую роль в регуляции уровня сахара в крови.

Этот недавно открытый сигнальный путь позволяет глубже понять, как регулируется чувствительность к инсулину, объясняет ведущий автор исследования Синика Хеншке. Эти открытия открывают перспективы для разработки новых методов лечения диабета 2-го типа — заболевания, характеризующегося нарушением чувствительности к инсулину.

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