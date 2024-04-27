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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 02:15
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Печень начинает активно работать задолго до первого укуса: достаточно запаха еды

Метаболизм меняется уже через несколько минут
Новое исследование проливает свет на то, как наш организм готовится к приему пищи еще до первого укуса. Ученые из Института исследования метаболизма Макса Планка обнаружили, что печень начинает перестраивать свой метаболизм уже через несколько минут после того, как человек увидит и почувствует запах пищи.
Печень начинает активно работать задолго до первого укуса: достаточно запаха еды
© Ferra

Эта быстрая реакция регулируется группой нервных клеток в гипоталамусе. Активируясь под воздействием сенсорных сигналов пищи, эти нейроны запускают изменения в митохондриях печени — энергетических центрах клетки. Эти изменения подготавливают печень к тому, чтобы справиться с резким увеличением количества сахара, поступающего с предстоящим приемом пищи.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, голодным мышам показывали еду, но не давали ее съесть. Анализ печени мышей выявил ранее неизвестный процесс: определенный белок в митохондриях подвергается модификации под названием фосфорилирование — ключевой шаг в регулировании активности белков. Эта модификация, вызванная видом и запахом пищи, повышает чувствительность печени к инсулину — гормону, играющему ключевую роль в регуляции уровня сахара в крови.

Этот недавно открытый сигнальный путь позволяет глубже понять, как регулируется чувствительность к инсулину, объясняет ведущий автор исследования Синика Хеншке. Эти открытия открывают перспективы для разработки новых методов лечения диабета 2-го типа — заболевания, характеризующегося нарушением чувствительности к инсулину.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#еда