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Печень назвали самым важным органом для красоты

Она вырабатывает значимые для красоты гормоны
Доктор Александр Мясников назвал самый важный орган для сохранения красоты. Таковым, согласно данным специалиста, является печень.

Так, по словам Мясникова, печень является фильтром для поступающих в организм человека веществ. Помимо прочего она также ответственна за выработку холестерина, благодаря которому формируются как половые, так и прочие гормоны.

Также врач отметил, что красота мужчин и женщин зависит от таких гормонов, как тестостерон и эстроген. В то же время, оба они вырабатываются благодаря печени. Помимо прочего этот орган участвует в процессе сохранения нормальной температуры тела и синтеза белков, необходимых другим тканям организма.

Нескольким ранее ученые провели эксперимент, благодаря которому было установлено, влияет ли алкоголь на восприятие красоты. Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения люди действительно обращают внимание одинаково как на симпатичные лица, так и несимпатичные.

Автор: Лилик Ми