Печень назвали самым важным органом для красоты

Так, по словам Мясникова, печень является фильтром для поступающих в организм человека веществ. Помимо прочего она также ответственна за выработку холестерина, благодаря которому формируются как половые, так и прочие гормоны.

Также врач отметил, что красота мужчин и женщин зависит от таких гормонов, как тестостерон и эстроген. В то же время, оба они вырабатываются благодаря печени. Помимо прочего этот орган участвует в процессе сохранения нормальной температуры тела и синтеза белков, необходимых другим тканям организма.

Нескольким ранее ученые провели эксперимент, благодаря которому было установлено, влияет ли алкоголь на восприятие красоты. Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения люди действительно обращают внимание одинаково как на симпатичные лица, так и несимпатичные.