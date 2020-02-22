Наука и технологии
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Учёные определили, влияет ли алкоголь на восприятие красоты
Правда ли женщин красит водка?
В английском языке есть понятие beer goggles. Оно описывает ситуацию, когда человек напился настолько сильно, что кто-то начинает казаться ему привлекательнее, чем он есть на самом деле. Учёные решили изучить это явление и определили, влияет ли алкоголь на восприятие красоты.
Исследователи провели эксперименты в барах и пабах недалеко от своего университета. Они просили более чем 120 участников выполнять задачу на внимательность, игнорируя при этом фотографии привлекательных и непривлекательных лиц.
Если участники были трезвы, то они во время испытаний неизбежно отвлекались на привлекательные лица. Однако если добровольцы находились в состоянии алкогольного опьянения, то их внимание привлекали одинаково и симпатичные, и несимпатичные лица.