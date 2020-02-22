Учёные определили, влияет ли алкоголь на восприятие красоты

Исследователи провели эксперименты в барах и пабах недалеко от своего университета. Они просили более чем 120 участников выполнять задачу на внимательность, игнорируя при этом фотографии привлекательных и непривлекательных лиц.

Если участники были трезвы, то они во время испытаний неизбежно отвлекались на привлекательные лица. Однако если добровольцы находились в состоянии алкогольного опьянения, то их внимание привлекали одинаково и симпатичные, и несимпатичные лица.