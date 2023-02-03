Пенка от кофе помогла учёным улучшить лечение рака

Новые материалы могут быть изготовлены в виде пены или гидрогелей. Они предназначены для переноса высоких концентраций различных терапевтических газов непосредственно в ткани, включая опухоли.

В новом исследовании учёные использовали эти материалы для прямой доставки кислорода в опухоли. Исследование показало, что это повысило эффективность стандартной химиотерапии и лучевой терапии на мышиных моделях рака предстательной железы и одного из видов саркомы.

Пенообразные материалы, например, создаются с помощью сифона для взбивания — по сути, того же устройства, которое бариста используют для приготовления латте.