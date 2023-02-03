Наука и технологии
15:44, 03 февраля 2023
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Пенка от кофе помогла учёным улучшить лечение рака

Иногда вдохновление находится в обыденных предметах

Вдохновлённые пенкой на латте и мармеладными мишками, исследователи из Университета Айовы создали новые биосовместимые материалы, которые могут повысить эффективность химиотерапии и облучения при лечении рака.

Пенка от кофе помогла учёным улучшить лечение рака

Фото: Unsplash

Новые материалы могут быть изготовлены в виде пены или гидрогелей. Они предназначены для переноса высоких концентраций различных терапевтических газов непосредственно в ткани, включая опухоли.

В новом исследовании учёные использовали эти материалы для прямой доставки кислорода в опухоли. Исследование показало, что это повысило эффективность стандартной химиотерапии и лучевой терапии на мышиных моделях рака предстательной железы и одного из видов саркомы.

Пенообразные материалы, например, создаются с помощью сифона для взбивания — по сути, того же устройства, которое бариста используют для приготовления латте.

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