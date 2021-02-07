Пенсионер купил рекламную полосу в крупнейшей газете, чтобы пожаловаться на интернет-провайдера

Эпштейн выкупил четверть полосы в Wall Street Journal. На странице журнала он излил душу, будучи недоволен тем, что AT&T уже много лет не может обновить цифровую абонентскую линию DSL. Пенсионер утверждает, что провайдер не может предоставить скорость выше 3 Мбит/сек в Лос-Анджелесе в 2021 году.

«Нам нужно идти в ногу с современными технологиями, и мы надеемся, что AT&T предоставит нам быстрое интернет-обслуживание. Несмотря на то, что AT&T рекламирует скорость до 100 Мбит/сек для других кварталов, нам доступна сейчас лишь скорость в 3 Мбит/сек», — сказал Эпштейн.

Пенсионер рассказал журналистам, чтобы был клиентом AT&T всю свою жизнь и уже устал от провалов компании. На рекламу в журналах Эпштейн потратил $1100. Он надеялся, что так его сообщение дойдёт до AT&T.