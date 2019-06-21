Пенсионные льготы позволили подтверждать картинкой с экрана смартфона

Скидки и персонализированные предложения пенсионерам будут предлагать все магазины сетей X5. Цифровую социальную карту разработал Пенсионный фонд. С её помощью торговые сети будут определять социальные льготы человека. На основе этой информации магазин будет оказывать специальные социально-ориентированные услуги.

Информацию смогут считать на кассе с помощью уникального QR-кода, который открывается через приложение Пенсионного фонда. Его достаточно просто показать с экрана. Таким образом, пенсионеры смогут получать «льготы» не только от государственных учреждений, но и частных.