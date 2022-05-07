Пенсионный фонд подал в суд из-за покупки Twitter Илоном Маском

Фонд является акционером Twitter. Его представители подали иск в суд штата Делавэр. В документах отмечается, что по законам штата Илон Маск не может завершить поглощение компании как минимум до 2025 года, если владельцы двух третей акций не одобрят сделку раньше.

Также в иске говорится, что Маск стал «заинтересованный акционером» после приобретения более 9% акций Twitter, поэтому сделку требуют отсрочить.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что глава Tesla Илон Маск договорился о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов. Он заявлял, что к 2028 году годовой доход компании достигнет 26,4 миллиарда долларов, при этом в прошлом году Twitter заработал 5 миллиардов.