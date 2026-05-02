Пентагон договорился о сотрудничестве с ИИ-компаниями

Ранее Anthropic признали «риском для цепочки поставок» и запретили к применению военным и подрядчикам. С тех пор процесс подключения новых ИИ-компаний к секретным уровням данных ускорился с полутора лет до менее чем трех месяцев.

В Пентагоне заявили, что расширение поставщиков поможет избежать зависимости от одного доминирующего сервиса. Технологический директор ведомства подтвердил, что Anthropic по-прежнему считается риском.