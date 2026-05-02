Пентагон договорился о сотрудничестве с ИИ-компаниями

Опубликовано 02 мая 2026, 20:06
Пентагон договорился о сотрудничестве с ИИ-компаниямиНо не с Anthropic
Министерство обороны США заключило соглашения с семью разработчиками искусственного интеллекта (ИИ) для работы на засекреченных сетях. В список вошли SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Microsoft, Amazon Web Services и Reflection AI. Исключением стала компания Anthropic, с которой у Пентагона возникли разногласия по ограничениям на военное использование ее технологий.
Ранее Anthropic признали «риском для цепочки поставок» и запретили к применению военным и подрядчикам. С тех пор процесс подключения новых ИИ-компаний к секретным уровням данных ускорился с полутора лет до менее чем трех месяцев.
В Пентагоне заявили, что расширение поставщиков поможет избежать зависимости от одного доминирующего сервиса. Технологический директор ведомства подтвердил, что Anthropic по-прежнему считается риском.