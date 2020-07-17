Наука и технологии
Сегодня 20:19
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Заключён контракт
СМИ сообщили, что Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию. Министерство обороны США уже заключило контракт с компанией Sierra Nevada Corporation, согласно которому грузовой модуль Shooting Star переделают в экспериментальную космическую станцию.
Компания разрабатывала данный аппарат с 2016 года. Он должен был привозить запасы на Международную космическую станцию (МКС). Shooting Star может доставить на орбиту 4,5 килограмма грузов. У него есть механизмы, позволяющие самостоятельно регулировать собственную орбиту.
Теперь Shooting Star могут переделать в маленькую космическую станцию, предназначенную для изучения микрогравитации, отработки вопросов логистики и других экспериментов.
Журналисты предположили, что Пентагон может быть заинтересован в Shooting Star как в будущем космическом «аванпосте».