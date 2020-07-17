Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию

Компания разрабатывала данный аппарат с 2016 года. Он должен был привозить запасы на Международную космическую станцию (МКС). Shooting Star может доставить на орбиту 4,5 килограмма грузов. У него есть механизмы, позволяющие самостоятельно регулировать собственную орбиту.

Теперь Shooting Star могут переделать в маленькую космическую станцию, предназначенную для изучения микрогравитации, отработки вопросов логистики и других экспериментов.

Журналисты предположили, что Пентагон может быть заинтересован в Shooting Star как в будущем космическом «аванпосте».