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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 21:45
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Пентагон и SpaceX попытались перекрыть России доступ к терминалам Starlink

Но вряд ли выйдет сделать это в полной мере
Пентагону не понравился доступ российский бойцов к спутниковым интернет-терминалам Starlink Илона Маска. Изначально Starlink передали украинским войскам после начала СВО, но спустя непродолжительное время эти терминалы попали на черный рынок, а вскоре и в руки бойцов России, которые стали ими пользоваться.
Пентагон и SpaceX попытались перекрыть России доступ к терминалам Starlink
© Ferra

Сенатор США Элизабет Уоррен выразила опасения, что Россия использует полученные терминалы Starlink для «срыва украинских операций». На этом фоне стало известно, что Пентагон совместно со SpaceX активно ищет и отключает незаконные терминалы. Однако Джон Хилл, официальный представитель Пентагона, признал, что проблема остается актуальной: «Я думаю, это будет постоянной проблемой».

Starlink — это проект компании SpaceX, основанный Илоном Маском, направленный на создание глобальной спутниковой системы для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет. Сеть состоит из тысяч спутников, расположенных на низкой околоземной орбите, что позволяет предоставлять интернет-услуги в отдаленных регионах, где традиционные методы доступа, такие как кабельный или DSL, недоступны или ненадежны.