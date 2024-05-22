Пентагон и SpaceX попытались перекрыть России доступ к терминалам Starlink

Сенатор США Элизабет Уоррен выразила опасения, что Россия использует полученные терминалы Starlink для «срыва украинских операций». На этом фоне стало известно, что Пентагон совместно со SpaceX активно ищет и отключает незаконные терминалы. Однако Джон Хилл, официальный представитель Пентагона, признал, что проблема остается актуальной: «Я думаю, это будет постоянной проблемой».

Starlink — это проект компании SpaceX, основанный Илоном Маском, направленный на создание глобальной спутниковой системы для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет. Сеть состоит из тысяч спутников, расположенных на низкой околоземной орбите, что позволяет предоставлять интернет-услуги в отдаленных регионах, где традиционные методы доступа, такие как кабельный или DSL, недоступны или ненадежны.