Пентагон испугался российских хакеров

По его словам, есть четыре страны, которым США уделяет особое внимание в этом вопросе. У России, по мнению американских властей, есть большие возможности для распространения неверной информации и дезинформации.

«Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве. Так что Россия однозначно номер один», — отметил представитель АНБ.

На втором месте по угрозам в киберпространстве для США стоит Китай, на третьем — Северная Корея, а на четвёртом — Иран. Эксперты считают, что со временем киберугрозы будут становиться только серьёзнее.