Пентагон: лишь половина парка истребителей F-35 боеспособна

По состоянию на февраль среднемесячный показатель готовности к выполнению миссий в американском флоте из более чем 540 истребителей F-35 составлял 53,1%.

Процент самолетов, способных выполнять все свои миссии, составлял менее 30%. Шмидт назвал такое состояние боеготовности "неприемлемым" и поставил цель увеличить показатели боеготовности как минимум на 10% в течение следующих 12 месяцев.

Причины снижения уровня готовности не уточняются, но в прошлом виновниками были нехватка запасных частей, а также поломки деталей и компонентов двигателя чаще, чем ожидалось.