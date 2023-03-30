Пентагон: лишь половина парка истребителей F-35 боеспособна

Пентагон: лишь половина парка истребителей F-35 боеспособнаЭтот показатель назвали “неприемлемым”
Парк истребителей F-35 демонстрирует низкий уровень готовности: только около половины истребителей считаются пригодными к выполнению задач, что значительно ниже целевого показателя в 65%, передает Bloomberg со ссылкой на руководителя программы F-35 генерал-лейтенанта ВВС Майкла Шмидта.
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По состоянию на февраль среднемесячный показатель готовности к выполнению миссий в американском флоте из более чем 540 истребителей F-35 составлял 53,1%.
Процент самолетов, способных выполнять все свои миссии, составлял менее 30%. Шмидт назвал такое состояние боеготовности "неприемлемым" и поставил цель увеличить показатели боеготовности как минимум на 10% в течение следующих 12 месяцев.
Причины снижения уровня готовности не уточняются, но в прошлом виновниками были нехватка запасных частей, а также поломки деталей и компонентов двигателя чаще, чем ожидалось.