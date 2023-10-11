Пентагон начал изучать необходимость во втором авианосце в Средиземном море

Министерство обороны США проанализирует планы развертывания авианосцев «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр» для поддержания необходимого баланса морского потенциала на театрах военных действий и поддержки приоритетов национальной безопасности, заявил пресс-секретарь.

В ближайшие недели ударная группа под командованием «Эйзенхауэра» будет переброшена из Вирджинии в Средиземное море для проведения плановых учений под эгидой европейского командования Пентагона.

Недавно США направили авианосец «Джеральд Форд» в восточное Средиземноморье, подчеркивая его роль в сдерживании дальнейшей эскалации боевых действий вокруг Израиля.