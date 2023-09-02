Пентагон начнет делиться рассекреченной информацию об НЛО на новом сайте

По словам пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС Патрика Райдера (Patrick Ryder), сайт должен служить платформой для обеспечения прозрачности.

На сайте будут размещаться рассекреченные фото- и видеоматериалы, разрешенная информация о случаях с НВП, а также планируются обновления, позволяющие военнослужащим, федеральным служащим или подрядчикам, имеющим сведения о программах, связанных с НВП, представлять отчеты на рассмотрение. В настоящее время на сайте размещены описания миссии и концепции Бюро, видеоматериалы о неразрешенных столкновениях военнослужащих с НВП, а также информация о тенденциях в сфере НВП, но это только та информация, которая была рассекречена на сегодняшний день.

Под НВП понимаются неопознанные объекты, обнаруженные в различных средах, таких как воздух, море и космос, которые не могут быть легко идентифицированы. По данным на август 2022 года, за последние 17 лет было зафиксировано более 500 случаев обнаружения НВП.