Пентагон оценил усилия России и Китая в освоении Луны

Выступая на брифинге 14 апреля, Олсон дал оценку космической деятельности Москвы и Пекина, включая планы по совместной лунной программе. Он также напомнил, что до сих пор США являются единственной страной, представитель которой побывал на Луне.

Важность спутника Земли сохраняется сегодня для всех стран, при этом Соединенные Штаты планируют новую высадку на Луну в рамках своей лунной программы "Артемида".

Конкуренция в космосе, вероятно, будет продолжать усиливаться. И не только среди стран – достаточно вспомнить Илона Маска, который все еще мечтает о колонизации Марса. А нам остается лишь наблюдать за всем этим со стороны.