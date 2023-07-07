Пентагон оказался почти бессилен перед новыми санкциями Китая

Эти металлы играют жизненно важную роль в различных областях применения, включая высокоскоростные компьютерные чипы, военные устройства и спутниковые технологии.

Министерство обороны США принимает активные меры, чтобы увеличить добычу и переработку критически важных материалов, таких как галлий и германий, внутри страны. Ожидаемый экспортный контроль, введенный Китаем, уже вызвал проблемы с цепочкой поставок и рост цен, что повлияло на компании, зависящие от полупроводников.

Хотя оборонные подрядчики обычно не закупают галлий и германий напрямую, ограничения могут косвенно повлиять и на их цепочки поставок и потенциально замедлить производство или увеличить затраты.

Пентагону может потребоваться поиск альтернативных источников этих металлов, возможно, через программы добычи, производства или переработки.