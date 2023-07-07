Пентагон оказался почти бессилен перед новыми санкциями Китая

Пентагон оказался почти бессилен перед новыми санкциями КитаяИ двух подсанкционных металлов у страны нет запасов одного
После объявления Китаем ограничений на экспорт двух металлов, используемых в полупроводниках, Пентагон сообщил, что в настоящее время у него имеются стратегические запасы германия, но нет запасов галлия.
Эти металлы играют жизненно важную роль в различных областях применения, включая высокоскоростные компьютерные чипы, военные устройства и спутниковые технологии.
Министерство обороны США принимает активные меры, чтобы увеличить добычу и переработку критически важных материалов, таких как галлий и германий, внутри страны. Ожидаемый экспортный контроль, введенный Китаем, уже вызвал проблемы с цепочкой поставок и рост цен, что повлияло на компании, зависящие от полупроводников.
Хотя оборонные подрядчики обычно не закупают галлий и германий напрямую, ограничения могут косвенно повлиять и на их цепочки поставок и потенциально замедлить производство или увеличить затраты.
Пентагону может потребоваться поиск альтернативных источников этих металлов, возможно, через программы добычи, производства или переработки.