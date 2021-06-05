Наука и технологии
Сегодня в 13:51
Пентагон отказался покупать истребители F-35Вместо этого купят F-15EX Advanced Eagle
Стало известно, что американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II исключили из заявки Пентагона на 2022 бюджетный год.
Как пишет «Российская газета», вместо F-35 Пентагон хочет купить больше самолётов F-15EX Advanced Eagle. На это военные запросили $1,4 млрд. Этого хватит на покупку 12 истребителей F-15 в новейшей модификации.
Также $360 млн направят на поддержку уже имеющегося парка F-35. Значительная часть суммы — $175 млн — уйдёт на покупку 20 авиадвигателей, которые необходимы для устранения критического недостатка Lightning II.
В целом, программа F-35 считается неудачной. Всего у самолёта насчитывается 900 дефектов, некоторые из них критические. Военные, впрочем, пока не отказываются от истребителя окончательно.