Наука и технологии
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Пентагон открыл собственный отдел по изучению НЛО

Таких сообщений от военных хватает
В Пентагоне создали Всепрофильное бюро по разрешению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO). Оно будет расследовать сообщения о неопознанных летающих объектах.
Пентагон открыл собственный отдел по изучению НЛО

В Пентагоне пояснили, что миссия AARO будет заключаться в том, чтобы синхронизировать усилия Министерства обороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации объектов, которые были замечены на военных базах и т.д.

Напомним, под давлением Конгресса и общественности директор национальной разведки Пентагона в июне 2021 года опубликовал девятистраничный отчёт о неопознанных летающих объектах, которые замечали американские пилоты. В отчёте было рассмотрено более 100 наблюдений.

Источник:Vice
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