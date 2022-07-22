Пентагон открыл собственный отдел по изучению НЛО

В Пентагоне пояснили, что миссия AARO будет заключаться в том, чтобы синхронизировать усилия Министерства обороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации объектов, которые были замечены на военных базах и т.д.

Напомним, под давлением Конгресса и общественности директор национальной разведки Пентагона в июне 2021 года опубликовал девятистраничный отчёт о неопознанных летающих объектах, которые замечали американские пилоты. В отчёте было рассмотрено более 100 наблюдений.