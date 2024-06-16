Наука и технологии
Опубликовано 16 июня 2024, 21:45
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Пентагон ответил на обвинения в дискредитации китайских вакцин против COVID-19

Не стал их отрицать
Министерство обороны США не опровергло сообщения о том, что американские военные операции были направлены на дискредитацию китайских вакцин COVID-19, пишет ТАСС.
Пентагон ответил на обвинения в дискредитации китайских вакцин против COVID-19
© Ferra

В заявлении, поступившем в ТАСС, официальный представитель Пентагона Лиза Лоуренс не опровергла сообщение агентства Reuters, в котором подробно излагались эти утверждения. Вместо этого она подчеркнула, что военные операции США охватывают широкий спектр действий, включая информационную войну для противодействия вражескому влиянию.

Лоуренс подчеркнула, что различные государственные и негосударственные субъекты используют социальные сети и другие медиаканалы для распространения дезинформации и оказания вредного влияния на Соединенные Штаты. Пентагон считает, что имеет право проводить собственные кампании в ответ на это.

В докладе Reuters утверждается, что дезинформационная кампания Пентагона против китайских вакцин проводилась в 2020-2021 годах и была направлена на социальные сети, чтобы уменьшить влияние Китая в Юго-Восточной Азии.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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