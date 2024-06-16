Пентагон ответил на обвинения в дискредитации китайских вакцин против COVID-19

В заявлении, поступившем в ТАСС, официальный представитель Пентагона Лиза Лоуренс не опровергла сообщение агентства Reuters, в котором подробно излагались эти утверждения. Вместо этого она подчеркнула, что военные операции США охватывают широкий спектр действий, включая информационную войну для противодействия вражескому влиянию.

Лоуренс подчеркнула, что различные государственные и негосударственные субъекты используют социальные сети и другие медиаканалы для распространения дезинформации и оказания вредного влияния на Соединенные Штаты. Пентагон считает, что имеет право проводить собственные кампании в ответ на это.

В докладе Reuters утверждается, что дезинформационная кампания Пентагона против китайских вакцин проводилась в 2020-2021 годах и была направлена на социальные сети, чтобы уменьшить влияние Китая в Юго-Восточной Азии.