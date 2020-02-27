Пентагон поделится военными частотами с операторами 5G-сетей

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на издание C4ISRNET. В нём опубликовали заявление американского министра обороны Марка Эспера. В целом, Пентагон против того, чтобы телекоммуникационные компании полностью завладели частотами C-диапазона для сетей 5G. Однако оборонное ведомство может поделиться ими.

«Мне сказали, что для этого существует технология. Я думаю, что это лучший способ двигаться вперед, чтобы мы могли сочетать экономические приоритеты и приоритеты национальной безопасности», — заявил Эспер.

Стоит отметить, что речь идёт о полосе частот 3100-3350 мегагерц. На этих частотах функционируют военные радары AN/SPY-1, якобы способные обнаруживать российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» на расстоянии около 308 километров.