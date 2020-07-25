Пентагон показал спутниковые снимки российской военной техники в Ливии

Если быть точнее, снимками поделилось Африканское командование Вооружённых сил США. Его представители утверждают, что попавшую на снимки технику поставляют «ЧВК Вагнера».

«Россия продолжает играть неконструктивную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера», — заявили в США.

Как пишут СМИ, на снимках показаны бронеавтомобили «Тигр», зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», военно-транспортные самолёты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.

На сайте Пентагона также указано, что Россия, поставляя военную технику на передовые линии конфликта в Ливии, продолжает нарушать резолюцию СБ ООН 1970 года. Тип и объём оборудования якобы свидетельствует о намерении использовать возможности для ведения наступательных боевых действий.