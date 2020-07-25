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Пентагон показал спутниковые снимки российской военной техники в Ливии

И «Панциря-С1», и Су-24
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте. Утверждается, что на них видна российская военная техника.

Если быть точнее, снимками поделилось Африканское командование Вооружённых сил США. Его представители утверждают, что попавшую на снимки технику поставляют «ЧВК Вагнера».

«Россия продолжает играть неконструктивную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера», — заявили в США.

Как пишут СМИ, на снимках показаны бронеавтомобили «Тигр», зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», военно-транспортные самолёты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.

На сайте Пентагона также указано, что Россия, поставляя военную технику на передовые линии конфликта в Ливии, продолжает нарушать резолюцию СБ ООН 1970 года. Тип и объём оборудования якобы свидетельствует о намерении использовать возможности для ведения наступательных боевых действий.

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Фото: US AFRICOM