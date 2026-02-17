Anthropic настаивает на том, что её ИИ-модель Claude не должна использоваться для «полностью автономного оружия» или «массовой слежки внутри страны». По словам представителей Anthropic, обсуждения с Министерством обороны касались именно этих ограничений, а не «использования Claude в конкретных боевых действиях».

Пентагон, однако, считает такие ограничения «непрактичными». В организации уже «устали» от продолжительных переговоров. Настолько, что правительство якобы рассматривает возможность прекратить контракт с Anthropic на $ 200 млн, если стороны не придут к соглашению.