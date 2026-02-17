Опубликовано 17 февраля 2026, 12:261 мин.
Пентагон потребовал от ИИ-компаний доступа к технологиям — Anthropic сопротивляетсяСпорят о том, как можно использовать ИИ-модель Claude
Министерство обороны (войны) США требует от крупных компаний, создающих ИИ, разрешить армии использовать их технологии «для всех законных целей». Хоть OpenAI, Google и др. ведут переговоры с Пентагоном, Anthropic при этом проявила «наибольшее сопротивление» этой идее, пишут СМИ.
© Anthropic
Anthropic настаивает на том, что её ИИ-модель Claude не должна использоваться для «полностью автономного оружия» или «массовой слежки внутри страны». По словам представителей Anthropic, обсуждения с Министерством обороны касались именно этих ограничений, а не «использования Claude в конкретных боевых действиях».
Пентагон, однако, считает такие ограничения «непрактичными». В организации уже «устали» от продолжительных переговоров. Настолько, что правительство якобы рассматривает возможность прекратить контракт с Anthropic на $ 200 млн, если стороны не придут к соглашению.