Пентагон представил свой новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider

B-21 Raider — первый новый американский бомбардировщик за более чем 30 лет. По сравнению с B-2 новинка стала более продвинутой технологически, в ней используются усовершенствованные материалы, которые делают бомбардировщик более трудным для обнаружения, а также новые технологии двигателей.

ВВС планируют получить 100 новых самолётов, которые смогут нести как ядерное оружие, так и обычные бомбы с экипажем или без него. Стоимость бомбардировщиков неизвестна. Он не совершит свой первый полёт до 2023 года.