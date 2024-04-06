Пентагон признал слежку за «развитием российского противоспутникового оружия»

Представитель Пентагона заявил РИА Новости: «Мы продолжаем следить за развитием вызывающего беспокойство российского противоспутникового средства. Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану»

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ опроверг заявления Запада о размещении Россией ядерного оружия в космосе. Он назвал такие вбросы попыткой втянуть Россию в переговоры, выгодные США.

Россия неоднократно подчеркивала, что вместе с другими странами, такими как Китай, она выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и его сохранение в мирных целях.