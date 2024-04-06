Опубликовано 06 апреля 2024, 22:30
1 мин.
Пентагон признал слежку за «развитием российского противоспутникового оружия»Власти РФ отрицают его существование
Пентагон заявил, что США внимательно следят за якобы происходящим развитием противоспутникового средства РФ, пишет РИА Новости. США предпринимают ряд мер, включая координацию действий с союзниками и партнерами, а также прямой диалог с Москвой.
Представитель Пентагона заявил РИА Новости: «Мы продолжаем следить за развитием вызывающего беспокойство российского противоспутникового средства. Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану»
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ опроверг заявления Запада о размещении Россией ядерного оружия в космосе. Он назвал такие вбросы попыткой втянуть Россию в переговоры, выгодные США.
Россия неоднократно подчеркивала, что вместе с другими странами, такими как Китай, она выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и его сохранение в мирных целях.