Пентагон продолжил попытки создать единую спутниковую сеть

Сегодня спутниковая отрасль очень разнообразна, и разные компании используют свои технологии, которые плохо сочетаются друг с другом. В отличие от мобильных сетей, где действует единый стандарт, в спутниковой связи такого стандарта нет. Поэтому военные вынуждены использовать дорогие и громоздкие устройства — так называемые «пицца-боксы» — чтобы подключать разные спутниковые сети.

Пентагон уже работает над новыми гибридными терминалами, которые смогут переключаться между сетями с помощью программного обеспечения, а не менять оборудование. Однако для полноценной работы спутникового интернета нужно модернизировать наземные станции и наладить взаимодействие между военными, коммерческими и союзными спутниками, считают эксперты.

Хотя технические задачи решаемы, создание единой сети требует согласованной работы множества компаний и ведомств.