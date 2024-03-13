Пентагон решил не давать Intel 2,5 миллиарда долларов

Изначально предполагалось, что Министерство торговли покроет только 1 миллиард долларов из 3,5 миллиарда долларов, которые Intel планирует получить за полупроводники для передовой обороны и разведки.

Предполагалось также, что грант позволит Intel закрепиться в качестве основного поставщика передовых процессоров для военных и разведывательных приложений США. Потенциальное строительство «безопасного анклава» на территории фабрики Intel для обеспечения безопасности чипов также теперь под вопросом.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер ранее ожидал, что правительственная награда будет получена «очень скоро», но теперь сроки неясны.