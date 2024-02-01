Пентагон решил забрать у SpaceX ракету Starship и превратить в военный космолёт

Ведомство считает, что существуют различные задачи и миссии, для которых — как раз для таких «важных и потенциально опасных миссий» — Пентагону и нужен корабль Starship, который хотят превратить в настоящий военный космолёт. Эту информацию подтвердили в американских Военно-воздушных силах.

Военные встречались с руководством SpaceX и договаривались о вариантах совместных действий. В компании пока не ответили.

При этом в SpaceX не понимают, как ещё можно сотрудничать с Пентагоном, учитывая, что компания уже работает над проектом для ВВС под названием Rocket Cargo — транспортировка грузов в космос. Но это предложение военных выходит за рамки любых договорённостей и контрактов.