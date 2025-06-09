Наука и технологии
Опубликовано 09 июня 2025, 15:45
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Пентагон сам распространял мифы об НЛО, чтобы скрыть военные разработки — WSJ

Секретные разработки
Пентагон десятилетиями сознательно распространял мифы об НЛО, чтобы скрыть испытания новых военных технологий, сообщает The Wall Street Journal. Это стало известно после расследования отдела Минобороны США.
Пентагон сам распространял мифы об НЛО, чтобы скрыть военные разработки — WSJ

© Ferra.ru

С 1940-х годов в США активно создавались слухи о «летающих тарелках» и инопланетянах, особенно вокруг базы «Зона 51». Как выяснилось, такие истории использовались как прикрытие для испытаний секретных самолётов и других разработок времён Холодной войны.

Иногда военные даже показывали поддельные фотографии НЛО новым офицерам или случайным людям, чтобы отвлечь внимание от реальных проектов. В одном случае офицер ВВС передал фальшивые фото владельцу бара возле Зоны 51, и те стали местной легендой.

Специальное подразделение AARO, созданное в 2022 году, выяснило, что многие военные сами верили в мифы, которые им рассказывали. Некоторые подписывали соглашения о неразглашении, думая, что участвуют в программе по изучению инопланетных технологий.

В 2023 году практику показа фейковых фото запретили. Однако последствия этой дезинформации до сих пор ощущаются. Расследование продолжается.