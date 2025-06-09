С 1940-х годов в США активно создавались слухи о «летающих тарелках» и инопланетянах, особенно вокруг базы «Зона 51». Как выяснилось, такие истории использовались как прикрытие для испытаний секретных самолётов и других разработок времён Холодной войны.

Иногда военные даже показывали поддельные фотографии НЛО новым офицерам или случайным людям, чтобы отвлечь внимание от реальных проектов. В одном случае офицер ВВС передал фальшивые фото владельцу бара возле Зоны 51, и те стали местной легендой.

Специальное подразделение AARO, созданное в 2022 году, выяснило, что многие военные сами верили в мифы, которые им рассказывали. Некоторые подписывали соглашения о неразглашении, думая, что участвуют в программе по изучению инопланетных технологий.

В 2023 году практику показа фейковых фото запретили. Однако последствия этой дезинформации до сих пор ощущаются. Расследование продолжается.