Пентагон согласился ужесточить санкции против Huawei

Однако в итоге Пентагон пошёл на уступки администрации США. Почему министерство сменило свою позицию, неизвестно. Ранее оно боялось, что американские производители микросхем потеряют доходы, «необходимые для финансирования передовых исследований». Оборонное ведомство, и правда, уделяет этому большое внимание.

На сегодня американские компании могут поставлять продукцию компаниям из «чёрного списка», если она содержит не более 25% американских технологий. Новые ужесточённые требования снизят этот порог до 10%. Пентагон ситуацию пока никак не прокомментировал. Журналисты сообщают, что ужесточение правил вызывает недовольство и в администрации США.