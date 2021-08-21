Пентагон создаст противоспутниковое оружие

Сообщается, что американские военные были готовы раскрыть этот проект, но кризис в Афганистане и пандемия COVID-19, похоже, задержали рассекречивание.

Поскольку проект засекречен, до сих пор неизвестно, какую именно форму в конечном итоге примет это оружие. Это может быть мобильный лазер наземного базирования или даже мощная СВЧ-система, способной заглушать электронику в космосе.

Журналисты отмечают, что, по слухам, Россия и Китай тоже разрабатывают противоспутниковые технологии.

Недавно Военно-воздушные силы (ВВС) Британии обвинили Россию в военной активности в космосе. Они утверждают, что Москва запускает спутники, которые «обладают характеристиками оружия».