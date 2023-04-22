Пентагон: танки Abrams не смогут переломить ход боев на Украине

Генерал Милли признал, что танки будут иметь большое значение, но предупредил, что не существует единственного эффективного решения. Его слова прозвучали после встречи с украинскими союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии.

Точные даты прибытия танков на Украину не разглашаются, но ожидается, что первая партия прибудет в Германию в ближайшие несколько недель, чтобы можно было провести обучение бойцов ВСУ.

Стоит напомнить, что танк M1 Abrams считается одним из самых сложных в обращении танков в мире.