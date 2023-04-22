Пентагон: танки Abrams не смогут переломить ход боев на Украине

15:10, 22 апреля 2023
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Пентагон: танки Abrams не смогут переломить ход боев на УкраинеК тому же они еще туда не добрались
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли предупредил, что поставки танков M1 Abrams на Украину не станут «серебряной пулей», способной переломить ход продолжающихся в стране боевых действий.
Генерал Милли признал, что танки будут иметь большое значение, но предупредил, что не существует единственного эффективного решения. Его слова прозвучали после встречи с украинскими союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии.
Точные даты прибытия танков на Украину не разглашаются, но ожидается, что первая партия прибудет в Германию в ближайшие несколько недель, чтобы можно было провести обучение бойцов ВСУ.
Стоит напомнить, что танк M1 Abrams считается одним из самых сложных в обращении танков в мире.