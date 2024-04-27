Пентагон умолчал о характеристиках ракет ATACMS, поставляемых Украине

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Она может запускаться из ракетных систем залпового огня, включая M142 HIMARS. Пентагон ранее подтвердил РИА Новости передачу Киеву оперативно-тактических ракет повышенной дальности ATACMS для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории».

По данным американских СМИ, в этот раз в поставку впервые вошла модификация с дальностью 300 километров, тогда как ранее речь шла о ракетах с дальностью 160 километров.