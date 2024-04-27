Пентагон умолчал о характеристиках ракет ATACMS, поставляемых Украине

Опубликовано 27 апреля 2024, 04:30
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Пентагон умолчал о характеристиках ракет ATACMS, поставляемых УкраинеИ нашли этому объяснения
Представитель Министерства обороны США отказался уточнить характеристики оперативно-тактических ракет ATACMS, поставляемых Украине, сославшись на «соображения оперативной безопасности», пишет РИА Новости.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Она может запускаться из ракетных систем залпового огня, включая M142 HIMARS. Пентагон ранее подтвердил РИА Новости передачу Киеву оперативно-тактических ракет повышенной дальности ATACMS для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории».
По данным американских СМИ, в этот раз в поставку впервые вошла модификация с дальностью 300 километров, тогда как ранее речь шла о ракетах с дальностью 160 километров.