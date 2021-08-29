Пентагон выпустил инструкцию для чиновников о том, как отвечать на вопросы про НЛО

Наука и технологии
Сегодня в 14:10
Пентагон выпустил инструкцию для чиновников о том, как отвечать на вопросы про НЛОАмериканцы очень трепетно относятся к этой теме
Министерство обороны США выпустило документ, в котором говорится о том, как правительственные чиновники должны отвечать на вопросы об НЛО.
Документ должен помочь чиновникам и специалистам по связям с общественностью отвечать на такие вопросы: «Есть ли у министерства какие-либо доказательства существования внеземных технологий?» и «Почему вы нам ничего не рассказываете о UAP или о том, что она делает (оперативная группа UAP)?».
UAP Task Force — это оперативная группа по неопознанным воздушным явлениям. Из документа можно почерпнуть не так много новой информации о НЛО. Всё это уже было услышано от Пентагона в прошлом. Однако тот факт, что американцы вообще провели такой информационный инструктаж, свидетельствует о том, насколько они хотят контролировать обсуждение этой темы.