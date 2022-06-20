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Пентагон задумался об использовании космических кораблей SpaceX для переброски десанта

Интересна позиция компании Маска по этому поводу
В последнее время в Сети всё чаще можно найти рассуждения о сотрудничестве SpaceX с американскими военными. Вот и на этот раз стало известно, как именно Пентагон может использовать «мощности» компании Илона Маска.
Пентагон задумался об использовании космических кораблей SpaceX для переброски десанта

Министерство обороны США рассматривает сразу три варианта применения ракетам Starship. Один из самых интересных — «поддержка посольства». Он подразумевает «возможность быстрой доставки из США сил быстрого реагирования прямо на театр военных действий».

Ещё двумя сценариями использования Starship в военных целях назывались «альтернативный метод логистической доставки» в Тихом океане за счёт космических перевозок и создание передвижной авиабазы ВВС.

Последняя, в представлении Пентагона, может включать в себя «набор укрытий, транспортных средств, строительное оборудование и другое снаряжение, которое можно предварительно разместить по всему миру и переместить в любое место, которое необходимо ВВС США для проведения воздушных операций».

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