Пентагон задумался об использовании космических кораблей SpaceX для переброски десанта

Министерство обороны США рассматривает сразу три варианта применения ракетам Starship. Один из самых интересных — «поддержка посольства». Он подразумевает «возможность быстрой доставки из США сил быстрого реагирования прямо на театр военных действий».

Ещё двумя сценариями использования Starship в военных целях назывались «альтернативный метод логистической доставки» в Тихом океане за счёт космических перевозок и создание передвижной авиабазы ВВС.

Последняя, в представлении Пентагона, может включать в себя «набор укрытий, транспортных средств, строительное оборудование и другое снаряжение, которое можно предварительно разместить по всему миру и переместить в любое место, которое необходимо ВВС США для проведения воздушных операций».