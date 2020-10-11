Пентагон заинтересовался новой межконтинентальной баллистической ракетой Северной Кореи

Как пишет ТАСС, в Пентагоне заявили, что в «курсе сообщений касательно парада». Специалисты оборонного ведомства продолжают анализ и находятся в контакте с союзниками в регионе.

Также в США сообщили, что американская сторона призывает КНДР к переговорам для достижения полной денуклеаризации.

Напомним, в субботу Северная Корея показала множество новых образцов вооружений. Среди них была не только новая МБР, но и новые виды систем противовоздушной обороны (ПВО), крылатые ракеты, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и др. Парад был приурочен к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи.