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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 18:41
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Пентагон захотел более «тесных связей» с частной космической индустрией

SpaceX приготовиться
Пентагон опубликовал стратегический документ, в котором описывается, как американские военные могут использовать коммерческий космический сектор для обеспечения «национальной безопасности».
Пентагон захотел более «тесных связей» с частной космической индустрией
© Ferra

В настоящее время военные в основном используют коммерческих поставщиков для запусков, с этой задачей справляются такие компании, как SpaceX и Rocket Lab. Новая стратегия направлена на расширение этого партнерства в других областях, таких как анализ данных и снимков.

Пентагон видит преимущества в сотрудничестве с коммерческими космическими предприятиями. Эти компании быстрее внедряют инновации и могут предложить экономически эффективные решения. В стратегии обозначены 13 областей деятельности, в шести из которых возможно расширение коммерческого участия, включая спутниковую связь и космическую разведку.

Однако интеграция коммерческого космоса сопряжена с определенными трудностями. Один из ключевых вопросов — как США будут защищать эти частные активы в случае войны. В документе упоминаются такие возможные меры, как военное вмешательство или финансовая компенсация за потери.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#сша
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#Пентагон