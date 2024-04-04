Пентагон захотел более «тесных связей» с частной космической индустрией

В настоящее время военные в основном используют коммерческих поставщиков для запусков, с этой задачей справляются такие компании, как SpaceX и Rocket Lab. Новая стратегия направлена на расширение этого партнерства в других областях, таких как анализ данных и снимков.

Пентагон видит преимущества в сотрудничестве с коммерческими космическими предприятиями. Эти компании быстрее внедряют инновации и могут предложить экономически эффективные решения. В стратегии обозначены 13 областей деятельности, в шести из которых возможно расширение коммерческого участия, включая спутниковую связь и космическую разведку.

Однако интеграция коммерческого космоса сопряжена с определенными трудностями. Один из ключевых вопросов — как США будут защищать эти частные активы в случае войны. В документе упоминаются такие возможные меры, как военное вмешательство или финансовая компенсация за потери.