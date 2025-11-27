Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2025, 17:15
1 мин.

Пентагон заключил контракты на разработку прототипов «Золотого купола»

Орбитальная система ПРО
Министерство обороны США сделало новый шаг в создании системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол». Космические войска страны заключили первые контракты с несколькими компаниями на разработку прототипов. Включая Northrop Grumman, Lockheed Martin, Anduril и True Anomaly.
Пентагон заключил контракты на разработку прототипов «Золотого купола»

© Ferra.ru

Цель проекта — разместить перехватчики в космосе, чтобы уничтожать вражеские ракеты на раннем этапе их полета, когда они только выходят в космическое пространство. Это, по данным СМИ, более эффективно, чем существующие наземные системы.

Размер первых контрактов не разглашается, но они относительно невелики. Их главная задача — создать рабочие прототипы. Компании-участницы будут соревноваться между собой. Победители в будущем получат крупные производственные контракты на десятки миллиардов долларов.

Источник:reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
,
#ПВО
,
#разработка