Пентагон заключил контракты на разработку прототипов «Золотого купола»

Цель проекта — разместить перехватчики в космосе, чтобы уничтожать вражеские ракеты на раннем этапе их полета, когда они только выходят в космическое пространство. Это, по данным СМИ, более эффективно, чем существующие наземные системы.

Размер первых контрактов не разглашается, но они относительно невелики. Их главная задача — создать рабочие прототипы. Компании-участницы будут соревноваться между собой. Победители в будущем получат крупные производственные контракты на десятки миллиардов долларов.