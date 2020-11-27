Переболевшие COVID рассказали о странном выпадении зубов

Журналисты сообщили о нескольких таких случаях. Жительница Нью-Йорка пережила выпадение зуба без кровотечения и болей. Она перенесла COVID-19 ещё весной. Женщина также рассказала о других людей, столкнувшихся с похожими проблемами. У кого-то зубы тоже выпадали, у кого-то становились серыми или хрупкими. У кого-то повышалась чувствительность дёсен.

The New York Times опросила специалистов. Врач-пародонтолог из Университета Юты предположила, что COVID-19 может усиливать у пациентов уже существующие стоматологические проблемы. Президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса отметил, что специалисты изучают «некоторые сбивающие с толку» симптомы, которые проявляются у людей спустя несколько месяцев после COVID-19. Он также заявил, что выпадение зубов без крови необычно, может указывать на какие-то процессы, происходящие с кровеносными сосудами в дёснах.

Стоит отметить, что пока такие случаи, судя по всему, редкость.