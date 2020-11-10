Перец чили может удлинить жизнь

За это в перце чили ответственен капсаицин — алкалоид, имеющий жгучий вкус. Описанные ранее свойства обнаружили в ранних исследованиях. В новом же учёные решили выяснить, как употребление перца в пищу влияет на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи изучили данные 570 762 человек из США, Китая, Италии и Ирана. Авторы работы увидели, что люди, регулярно употреблявшие перец чили, имели пониженный на 26% риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Также снижался на 23% риск смерти от рака. Наблюдалось даже снижение смертности по всем остальным причинам.

Впрочем всё это требует дополнительных исследований.