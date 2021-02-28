Перец чили назвали снижающим риск рака продуктом

В рамках научной работы ученые проанализировали состояние здоровья более 570 тысяч человек. Так, было установлено, что у людей, которые регулярно едят перец чили риск летального исхода от сердечно-сосудистых болезней снижался на 26% и на 23% от онкологии. Дело в том, что этот плод имеет капсаицин в составе, который оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и противораковое действие. Также он может благотворно повлиять и на уровень глюкозы в крови.

Нескольким ранее мы публиковали материал, в котором сообщается, при каких болезнях не стоит есть сырые овощи. По мнению врача, стоит ограничить их употребление при эрозивных или язвенных болезнях желудочно-кишечного тракта в период обострения.