Перечислено самое востребованное у иностранцев российское оружие

Как пишет «Российская газета», наиболее востребованным у иностранцев оружием в 2021 году являются системы ПВО С-400 и «Панцирь-С1». По словам Шугаева, их популярность обусловлена тем, что они доказали свою эффективность в уничтожении беспилотников.

Помимо этого, большим спросом пользуется вся российская линейка авиации. Как отметил Шугаев, самолёты составляют минимум 50% российского объёма продаж.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству также сообщил, что в 2022 году не ожидается снижения объёма экспорта российских вооружений. На сегодня портфель экспортных заказов на российское оружие превышает $52 млрд.