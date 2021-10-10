Перечислены 10 лучших умных колонок 2021 года

В список лучших устройств попали 10 моделей. "М.Видео-Эльдорадо" отметила при этом, что подборка составлялась на основе опыта пользователей и мнений экспертов.

"Яндекс.Станция Мини"/"Яндекс.Станция Лайт"/"Яндекс.Станция Макс". Все перечисленные устройства оснащены голосовым помощником "Алисой". Наиболее бюджетная колонка - "Станция Лайт". Она отличается динамиком мощностью 5 Вт. А вот обновлённая версия "Станции Мини" содержит динамик на 10 Вт, специальные сенсорные кнопки на корпусе и вариант с LED-дисплеем и без. Также теперь им нельзя управлять жестами, как раньше.

"Капсула Мини"/"Капсула". Производитель обеих устройств - Mail.ru Group. Мини-версия вышла в этом году. В обеих колонках установлен голосовой ассистент "Маруся", есть возможность звонить во "ВКонтакте", воспроизводить музыку, управлять другим оборудованием и др. "Капсула" может похвастаться тремя динамиками общей мощностью 30 Вт, шестью цифровыми микрофонами. В целом она достаточно большая по габаритам. А вот уменьшённая версия даёт возможность наслаждаться музыкой с динамиком 5 Вт, также у неё есть четыре чувствительных динамика. Вообще эти две колонки больше понравятся тем, кто часто пользуется "ВКонтакте" и сервисами Mail.ru Group.

JBL Link Music. Устройство работает от сети. У него есть два варианта: с "Алисой" и Google Assistant. Можно подключаться к неё через Bluetooth или Wi-Fi. Динамик здесь позволяет наслаждаться звуком мощностью до 20 Вт. Звучание в целом чистое и объёмное.

JBL Link Portable. Это более портативная модель предыдущей колонки с "Алисой". Встроенный аккумулятор позволяет ей продержаться примерно восемь часов без подзарядки. При этом для того чтобы зарядить до 100 процентов, понадобится 2,5 часа. Мощность динамика здесь - 20 Вт, диапазон - 65-20 000 Гц.