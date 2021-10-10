Перечислены 10 лучших умных колонок 2021 года

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Перечислены 10 лучших умных колонок 2021 годаОт "Яндекса", Google и других производителей
Компания "М.Видео-Эльдорадо" разместила в своём блоге на "Хабре" подборку качественных современных смарт-колонок.
В список лучших устройств попали 10 моделей. "М.Видео-Эльдорадо" отметила при этом, что подборка составлялась на основе опыта пользователей и мнений экспертов.
- "Яндекс.Станция Мини"/"Яндекс.Станция Лайт"/"Яндекс.Станция Макс". Все перечисленные устройства оснащены голосовым помощником "Алисой". Наиболее бюджетная колонка - "Станция Лайт". Она отличается динамиком мощностью 5 Вт. А вот обновлённая версия "Станции Мини" содержит динамик на 10 Вт, специальные сенсорные кнопки на корпусе и вариант с LED-дисплеем и без. Также теперь им нельзя управлять жестами, как раньше.
- "Капсула Мини"/"Капсула". Производитель обеих устройств - Mail.ru Group. Мини-версия вышла в этом году. В обеих колонках установлен голосовой ассистент "Маруся", есть возможность звонить во "ВКонтакте", воспроизводить музыку, управлять другим оборудованием и др. "Капсула" может похвастаться тремя динамиками общей мощностью 30 Вт, шестью цифровыми микрофонами. В целом она достаточно большая по габаритам. А вот уменьшённая версия даёт возможность наслаждаться музыкой с динамиком 5 Вт, также у неё есть четыре чувствительных динамика. Вообще эти две колонки больше понравятся тем, кто часто пользуется "ВКонтакте" и сервисами Mail.ru Group.
- JBL Link Music. Устройство работает от сети. У него есть два варианта: с "Алисой" и Google Assistant. Можно подключаться к неё через Bluetooth или Wi-Fi. Динамик здесь позволяет наслаждаться звуком мощностью до 20 Вт. Звучание в целом чистое и объёмное.
- JBL Link Portable. Это более портативная модель предыдущей колонки с "Алисой". Встроенный аккумулятор позволяет ей продержаться примерно восемь часов без подзарядки. При этом для того чтобы зарядить до 100 процентов, понадобится 2,5 часа. Мощность динамика здесь - 20 Вт, диапазон - 65-20 000 Гц.
- LG XBOOM AI ThinQ WK7Y. По мнению автора подборки, это лучший вариант с точки зрения стоимости и качества. Мощность динамика колонки составляет 30 Вт, работает он от электросети. Встроенный голосовой помощник здесь - "Алиса". С помощью него пользователь может управлять другими устройствами, помимо прослушивания музыки. Кроме того, при покупке этого девайса клиент получает в подарок три месяца подписки "Плюс" от "Яндекса".
- Prestigio Smartmate. Предназначено для использования в портативном режиме. Устройство оснащено помощником "Алисой", позволяющим управлять умным домом. Мощность двух встроенных динамиков здесь составляет 6 Вт, диапазон - от 180 Гц до 16 кГц. Из особенностей девайса - наличие FM-тюнера.
- Prestigio SmartVoice. Ещё один вариант для любителей "ВКонтакте" и различных сервисов Mail.ru Group. Благодаря этому устройству вы получите динамик мощностью 3 Вт, четыре встроенных микрофона. Диапазон частот здесь - 180-18 000 Гц. К колонке в подарок идёт подписка VK Combo. Как и уже упомянутое выше устройство, может звонить во "ВКонтакте".
- Amazon Echo и Echo Dot 4th Gen. Эти колонки - с голосовым помощником Alexa. Важно, что русский язык они не поддерживают - давать команды нужно на английском. Кроме воспроизведения музыки, здесь можно настроить управление различными смарт-устройствами в доме. Стоимость версии Echo - $99 (около 7 110 рублей), Echo Dot без LED-экрана - $50 (примерно 3 590 рублей), с ним - $60 (порядка 4 310 рублей).
- Google Nest Audio. Смарт-колонка на базе процессора Cortex A53 с голосовым ассистентом Google. Устройство поддерживает Spotify, YouTube Music, Pandora и другие сервисы. Есть возможность соединения с другим оборудованием через Bluetooth 5.0, Chromecast, Wi-Fi 802.11ac. Стоит девайс $99 (примерно 7 110 рублей).
- Apple HomePod mini. Здесь пользователю предлагается голосовой ассистент Siri. Позволяет слушать треки на Apple Music, подкасты, на Amazon Music, а также поддерживает интерком (на iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, CarPlay). Работает от электросети, может соединяться с другими устройствами с помощью Bluetooth и Wi-Fi.