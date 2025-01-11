Перечислены 10 римских изобретений, которые сформировали современную жизнь

Бетон

Бетон — один из самых распространенных строительных материалов на сегодняшний день. Римляне усовершенствовали смесь с использованием вулканического пепла, что сделало их бетон невероятно прочным. Благодаря этой древней инновации такие сооружения, как Пантеон и Колизей, стоят до сих пор.

Дороги

Римские дороги были тщательно спроектированы и заложили основу для современных магистралей. Эти дороги соединяли огромную империю, способствуя торговле и военным передвижениям. Некоторые из этих маршрутов используются и по сей день.

Медицинские инструменты

Римские медики разработали различные хирургические инструменты, многие из которых используются и по сей день. Археологические находки в Помпеях позволили определить хорошо сохранившиеся инструменты, такие как скальпели и щипцы.