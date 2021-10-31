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Перечислены 5 китайских видов оружия, которые пригодились бы США

Среди них гиперзвуковое
Аналитик американского издания National Interest Кайл Мизоками заявил, что у Китая есть такие вооружения, которые могли бы сделать американскую армию сильнее.
Перечислены 5 китайских видов оружия, которые пригодились бы США

Первым в списке упоминается китайский гидросамолёт АГ-600. Он считается самым большим гидросамолётом в мире. Он может взять на борт большое количество полностью экипированных десантников и провести в воздухе до 12 часов. Всё этого могло бы пригодиться в США для операций в Тихом океане.

Далее автор называет китайское гиперзвуковое оружие. В его разработке китайцы явно продвинулись дальше американцев. Ещё одно вооружение, которое бы пригодилось: БМП ZBD-05. Ведь США никак не могут заменить десантно-штурмовую машину AAV-7.

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АГ-600

Четвёртый в списке — китайский десантный корабль тип 072А. Он может очень пригодиться для десантных операций.

И наконец автор упоминает китайский корвет Type 056. У ВМС США до сих пор нет ни одного настолько хорошо вооружённого боевого корабля для выполнения задач в прибрежных районах.

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072А

Источник: Военное дело